Amerikan sinemasının müslümanlara bakışı değişiyor
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Amerikan sinemasının müslümanlara bakışı değişiyor

Amerikan sinemasının müslümanlara bakışı değişiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Hollywood, 11 Eylül saldırılarının ardından İslam dünyasına yönelik bir algı operasyonuna girişmişti.

Hollywood, 11 Eylül saldırılarının ardından İslam dünyasına yönelik bir algı operasyonuna girişmişti. Resmen olmasa bile müslüman karakterler üzerinde senaryo yardımıyla karanlık bir sis perdesi oluşturulma yoluna gidilmişti. Amerikan film endüstrisinde yapımcılık yapan ve New York Üniversitesi'nde akademik çalışmalar yürüten Cansu Peker, Hollywood'daki bu olumsuz havanın son dönemde yavaş yavaş dağılmaya başladığını belirtti.

Peker, "Son birkaç yıldır Müslümanların dizi ve filmlerdeki temsilinde olumlu bir gelişme yaşanmaya başlandı. Şiddetle özdeşleştirilmemiş Müslüman karakterlerin artması, endüstrinin bu konudaki tutumunun değiştiğinin de habercisi. Bu olumlu gelişmede son dönemde sektörde boy gösteren başarılı müslüman yönetmen, yapımcı ve oyuncuların artması önemli bir etken. Bu isimlerin sektörde farklı görevler alıp etkin rol oynaması önemli bir gelişme" dedi.

Dijital mecraların etkisi de var

Peker, müslümanların lehine olan bu olumlu değişimde dijital mecraların da önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle dijital platformlarda farklı uluslara ait yapımların izlenmesinde ciddi bir artış görüldü. Tüm dünya karantina süreci boyunca farklı ülkelerin dizilerini ve filmlerini daha önce izlemediği kadar çok izledi. Bunda evde kalınca daha fazla içerik izlememizin katkısı da var. Ben mesela Amerikalı arkadaşlarıma Türk filmi izletemezdim, alışkın olmadıkları için altyazı okurken filmi kaçırdıklarını söylüyorlardı. Bu sene altyazı takip etmeye alıştıklarını gördüm. Bu sayede insanlar şimdiye kadar Amerikan filmlerinde gördükleri Orta Doğulu karakterlerin çok dışında gerçek Orta Doğulu karakterler gördüler. Aynı şekilde, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber daha farklı yaşam tarzlarına ve farklı toplulukların hikayelerine daha kolay erişim oldu. Yabancısı olunan topluluklar hakkında fikirler değişti. Özellikle yeni nesil, farklı kültürleri daha çok biliyor. Dünyamız küçülüyor, kendi gerçeğimizi dünyanın her yerinde duyurabiliyoruz. Farklı topluluklardan insanlar kendi hikayelerini ve bakış açılarını tüm çeşitliliğiyle anlatmaya devam ettikçe önyargılar kırılacak. Bana kalırsa çok daha saygılı ve kucaklayıcı bir yere gidiyor dünya" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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