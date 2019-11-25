Amerikan Savunma Bakanı Esper istedi, Donanma Sekreteri Spencer istifa etti
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Amerikan Savunma Bakanı Esper istedi, Donanma Sekreteri Spencer istifa etti

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer, Savunma Bakanı Mark Esper'in isteği üzerine istifasını açıkladı

25.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:24
Amerikan Savunma Bakanı Esper istedi, Donanma Sekreteri Spencer istifa etti

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer, Savunma Bakanı Mark Esper'in isteği üzerine istifasını açıkladı.


Donanmadaki en üst düzey sivil yetkili olan Spencer, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) "Esper'in istifasını istediğini" açıklamasının ardından, Başkan Donald Trump'a hitaben bir mektup yazarak görevinden ayrıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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