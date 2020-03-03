Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

03.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:25
Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, 'ndan geçerek 'ne doğru yol aldı.

Saat 17.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD güdümlü füze destroyeri, saat 18.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Ege Denizi'ne doğru yol alan Amerikan savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Boğaz geçişi sırasında geminin üzerinde bulunan askerler dikkat çekti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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