Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - ABD donanmasına ait 78 borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
29.10.2019 17:40
Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - ABD donanmasına ait 78 borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Boğaz geçişini tamamlayan Amerikan savaş gemisi 'USS Porter', Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne doğru yol aldı. 'USS Porter'a 36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sırasında bir Sahil Güvenlik botu da refakat etti.
Kaynak: İHA
VİDEO: Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti