AMERİKAN PROFESYONEL BASKETBOL LİGİ HABERLERİ

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 10.9.2020
İki uzatma sonunda kazanan Toronto Raptors seriyi son maça taşıdı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde son şampiyon Toronto Raptors, iki uzatmaya giden mücadelenin ardından Boston Celtics'i 125-122 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 9.9.2020
NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri belli oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 9.9.2020
Doğu Konferansı'nda ilk finalist Miami Heat
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde Miami Heat, Milwaukee Bucks'ı 103-94 yenerek seriyi 4-1'e getirdi ve Doğu Konferansı'nda finale yükselen ilk takım oldu.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 8.9.2020
HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li Macura'yı transfer etti
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li JP Macura'yı transfer etti.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 8.9.2020
Premier Lig ve NBA Finalleri heyecanı TV+ ekranlarında
Dijital televizyon platformu TV+, sporseverleri dünyanın en heyecanlı spor organizasyonlarıyla ekranlarda buluşturmaya hazırlanıyor.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 8.9.2020
Premier Lig ve NBA finalleri heyecanı TV+ ekranlarında
Dijital televizyon platformu TV+, sporseverleri dünyanın en heyecanlı spor organizasyonlarıyla ekranlarda buluşturmaya hazırlanıyor.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 8.9.2020
Boston Celtics ve Los Angeles Clippers serilerinde öne geçti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde Boston Celtics, son şampiyon Toronto Raptors'ı 111-89 yenerek seride 3-2 öne geçti.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 7.9.2020
Pınar Karşıyaka'da Adem Bona şoku! Takımdan ayrıldı...
Adı geçen aylarda Beşiktaş'la anılan 17 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivotun menajerlik şirketinin Adriyatik Ligi'ndeki takımı Mega Bemax'ta oynayacağı iddia edildi.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 7.9.2020
Lakers, LeBron James liderliğinde seride durumu eşitledi! NBA'de günün maçları ve sonuçları
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 7.9.2020
NBA play-off yarı finalinde Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferanslarını lider bitiren takımlar Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, play-off yarı final serisindeki ilk galibiyetlerini aldı.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 6.9.2020
NBA play-off'larında Raptors ve Nuggets, serilerinde beraberliği yakaladı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde son şampiyon Toronto Raptors, Boston Celtics'i 100-93 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 5.9.2020
NBA'de "yılın altıncı adamı" Montrezl Harrell
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers forması giyen Montrezl Harrell, "yılın altıncı adamı" seçildi.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 5.9.2020
NBA play-off yarı finalinde Heat, Bucks karşısında 3-0 önde
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde Miami Heat, Milwaukee Bucks'ı 115-110 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 4.9.2020
S Sport, Digiturk'teki yayınını kesti
S Sport kanalı, yayıncı kuruluşun geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Digiturk'teki yayınını bitirdiği açıkladı.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 4.9.2020
NBA'de "yılın çaylağı" Ja Morant
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies forması giyen Ja Morant, "yılın çaylak oyuncusu" seçildi.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 4.9.2020
NBA play-off'larında Toronto Raptors, son saniye basketiyle kazandı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde son şampiyon Toronto Raptors, Boston Celtics'i Ogugua Anunoby'nin son saniye basketiyle 104-103 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 3.9.2020
NBA ekibi Brooklyn Nets'te başantrenörlüğe Steve Nash getirildi
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 3.9.2020
NBA ekibi Brooklyn Nets'te başantrenörlüğe Steve Nash getirildi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets'te başantrenörlük için Steve Nash ile anlaşma sağlandı.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 3.9.2020
NBA play-off'larında Houston Rockets yarı finale çıktı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur maçında Oklahoma City Thunder'ı 104-102 yenen Houston Rockets, seriyi 4-3'e getirerek yarı finale yükseldi.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 2.9.2020
NBA play-off'larında Denver Nuggets yarı finale çıktı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur maçında Utah Jazz'ı 80-78 yenen Denver Nuggets, seriyi 4-3'e getirerek yarı finale yükseldi.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 1.9.2020
NBA'de "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülü, Brandon Ingram'ın oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2019-2020 sezonu "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülünü, New Orleans Pelicans'tan Brandon Ingram kazandı.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 1.9.2020
Doğu Konferansı play-off yarı finalinde Miami Heat öne geçti!
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 1.9.2020
NBA play-off yarı finalinde Heat, Bucks karşısında 1-0 önde
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı final ilk karşılaşmasında Miami Heat, Milwaukee Bucks'ı 115-104 mağlup etti.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 31.8.2020
Play-off'larda Clippers konferans yarı finaline yükseldi!
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 31.8.2020
NBA play-off'larında Clippers yarı finalde
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Dallas Mavericks'i 111-97 yenen Los Angeles Clippers, play-off yarı finaline yükseldi.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 30.8.2020
Los Angels Lakers ve Milwaukee Bucks yarı finalde (NBA'de gecenin sonuçları)
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 30.8.2020
NBA play-off'larında Lakers ve Bucks, yarı finalde
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferanslarını lider bitiren takımlar Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, play-off yarı finaline yükseldi.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 29.8.2020
Eski NBA oyuncusu Clifford Robinson yaşamını yitirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Clifford Robinson, 53 yaşında hayatını kaybetti.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 29.8.2020
Dallas Mavericks'te Kristaps Porzingis, play-off ilk turunun kalan maçlarını kaçıracak
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 29.8.2020
Dallas Mavericks'te Porzingis, play-off ilk turunun kalan maçlarını kaçıracak
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Dallas Mavericks'te görev yapan Kristaps Porzingis, sakatlığı nedeniyle play-off ilk tur serisinin kalanında forma giyemeyecek.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 28.8.2020
NBA play-off'ları hafta sonu yeniden başlayacak
Oyuncuların protestosu nedeniyle ertelenen Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off maçları, cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren devam edecek.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 28.8.2020
Basketbolun yıldızları Gloria Sports Arena'da buluşuyor
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi 28.8.2020
27 Ağustos 2020 Haberleri
27 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.