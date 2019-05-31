Amerikan petrol devi çalışanlarını Irak'a geri gönderecek

Basra Petrol Şirketi Müdürü İhsan Abdulcebbar, İran ile yaşanan kriz sonrası bölgeden çekilen Amerikan petrol devi ExxonMobile şirketi çalışanlarının Pazar günü Irak'a geri döneceğini söyledi.

Irak'ın güneyindeki Basra Petrol Şirketi Müdürü İhsan Abdulcebbar yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan petrol devi ExxonMobile şirketi çalışanlarının Irak'a geri dönmeleri konusunda şirketle anlaşma sağlandığını duyurdu. Abdulcebbar, Petrol Bakanı Tamer Gazban ile bir araya geldiğini belirterek şirketin Irak'tan çektiği çalışanların Pazar günü Basra'daki ofislerine geri döneceği konusunda anlaşma sağlandığını aktardı. Açıklamada ayrıca Kurna petrol sahasından Dubai'ye giden çalışanların yerine görev yapan Iraklı memurların görevlerini tamamıyla yerine getirdikleri vurgulandı.

Irak'ın güneyindeki Basra'da yer alan Kura petrol sahasında faaliyet gösteren Amerikan ExxonMobile Şirketi, memurlarını İran ile ABD arasındaki gerilimin yükselmesi ardından, 18 Mayıs'ta Irak'tan çekmişti. - ERBİL

Kaynak: İHA