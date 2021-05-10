Amerikan medyası Mescid-i Aksa'daki olaylara "saldırı" yerine "çatışma" demeyi tercih etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amerikan medyası Mescid-i Aksa'daki olaylara "saldırı" yerine "çatışma" demeyi tercih etti

Amerikan medyası Mescid-i Aksa'daki olaylara 'saldırı' yerine 'çatışma' demeyi tercih etti
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Amerikan basını, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahalesini "saldırı" yerine "çatışma" olarak adlandırmayı tercih etti.

Amerikan basını, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahalesini "saldırı" yerine "çatışma" olarak adlandırmayı tercih etti.

New York Times, hafta sonu Mescid-i Aksa'da yaşanan olayları aktardığı haberinin başlığında,"Kudüs'te tansiyon yükselirken, yüzlerce kişi Mescid-i Aksa'daki çatışmalarda yaralandı." ifadesini kullandı.

Haberin giriş bölümünde İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı belirtilse de bunun karşılığında Filistinlilerin de "polise atmak için taş stoğu yaptığı" ifade edildi.

Haberde, yaralanan ya da polisin saldırılarının hedefi olan kişilerin namaz kılan Müslümanlar olduğunun belirtilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Washington Post gazetesi, olaylara ilişkin yaptığı haberinde "Tartışmalı Kudüs Günü'nde İsrailli ve Filistinliler arasında çatışma çıktı" başlığını kullandı.

Haber metninde ise Mescid-i Aksa için Yahudilerin kullandığı "Tapınak Tepesi" ifadesini kullanan Washington Post, bölgede sabaha karşı çıkan olaylarda hem Müslüman hem de aşırı sağcı Yahudi İsraillilerin yaralandığını yazdı.

Haberde, İsrail polisinin namaz kılan Müslümanlara yönelik müdahalesine ilişkin detay yer almadı.

Wall Street Journal ve AP de "çatışma" dedi

Wall Street Journal gazetesi de söz konusu olaylar için "Kudüs Günü yürüyüşü öncesi Filistinliler ve İsrail polisi çatıştı" ifadesini kullandı.

Haberde, İsrail polisinin Filistinlerin kendilerine taş atması sonucu, namaz kılan Müslümanlara Mescid-i Aksa'nın içinde müdahale ettiği ifade edildi.

Associated Press (AP) haber ajansı da olaylara ilişkin servis ettiği haberinde, "İsrail polisi ve Filistinliler, Kudüs'teki kutsal bölgede çatıştı" başlığını kullandı.

AP de haberinde İsrail polisinin, namaz kılan Müslümanlara müdahalesinden bahsetmekten kaçınırken, İsrailli yetkililerin "daha fazla çatışmayı engellemek için Kudüs Günü yürüyüşünü iptal ettiği" belirtildi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek, sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polisin dört saatlik sert müdahalesinin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği bildirildi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu
Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu
AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
Mescid-i Aksa'dan İslam dünyasına yardım çağrısı
Mescid-i Aksa'dan İslam dünyasına yardım çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Eda Ece Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Diego Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Amerikan medyası Mescid-i Aksa'daki olaylara "saldırı" yerine "çatışma" demeyi tercih etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 18:16:15. #1.14#

title