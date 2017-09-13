Gölyaka'da ağaçlara zarar veren Amerikan Kelebeği ile mücadele için çalışma başlatıldı.



Mücadele kapsamında itfaiye ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki ormanlık alanda ağaçların dallarında görülen haşerelerin zararını en aza indirmek için ilaçlama yaptı.



Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, mücadele için Gölyaka İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurulması, ağaçlarda görülen hastalık için uygun ilacın kullanılması gerektiği belirtildi.