Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama-Kosta Rika sınır bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir...

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama-Kosta Rika sınır bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir...

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama-Kosta Rika sınır bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini, tsunami riski olmadığını açıkladı.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama-Kosta Rika sınır bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir...

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama-Kosta Rika sınır bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini, tsunami riski olmadığını açıkladı. - PANAMA

Kaynak: İHA
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