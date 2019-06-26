Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama-Kosta Rika sınır bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir...
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama-Kosta Rika sınır bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini, tsunami riski olmadığını açıkladı.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama-Kosta Rika sınır bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini, tsunami riski olmadığını açıkladı. - PANAMA
Kaynak: İHA
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