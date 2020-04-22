Amerikan hazır gıda zinciri Chipotle'ye rekor ceza NEW Amerika'da Chipotle Mexican Grill Inc. isimli hazır gıda zincirinin, binden fazla kişinin hastalanmasına yol açan bozuk yiyecek servisi dolayısı ile 25 milyon dolarlık rekor ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

NEW Amerika'da Chipotle Mexican Grill Inc. isimli hazır gıda zincirinin, binden fazla kişinin hastalanmasına yol açan bozuk yiyecek servisi dolayısı ile 25 milyon dolarlık rekor ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Amerika'nın AP haber ajansında yer alan bilgiye göre, Chipotle, 2015-2018 yıllarında, bozuk yemek servis ederek yaklaşık 1100 kişinin hastalanmasına yol açtığına dair suçlamaları kabul ederek 25 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Federal savcıların belirlediği cezayı ödemeyi salı günü kabul ettiği belirtilen hazır gıda zinciri Chipotle, bugüne kadar bir gıda firması için tespit edilen en büyük cezaya çarptırılmış oldu.

Haberde, Los Angeles Federal Mahkemesince, Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasasını iki kez ihlal ettiği öne sürülen gıda şirketinin, karıştırılmış gıda servis ederek, ishal, kusma ve karın kramplarına neden olan norovirus salgınlarına neden olduğu belirtildi.

İlk kez California'da tespit edildi

Norovirüs salgınları, Ağustos 2015'te California eyaleti Simi Vadisi bölgesindeki bir Chipotle'deki 234 tüketici ve çalışanın hastalanması ile baş göstermişti.

Kusma belirtisi gösteren bir çalışan eve gönderilmiş, ancak bir kaç müşterinin daha şikayetini bildirmesinden iki gün sonrasına kadar gerekli gıda güvenliği prosedürleri alınmamış ve durum rapor edilmemişti.

Ayrıca, Aralık 2015'te Massachussets eyaletinin Boston şehrindeki bir Chipotle restoranından yemek yiyen 141 kişide de norovirus tipi hastalık teşhis edilmiş, davayı inceleyen savcılar, kusma belirtisi gösteren bir restoran çalışanının işe devam etmesinin istenmesi üzerine salgının ortaya çıkmış olabileceğini belirtmişti.

İki gün sonra aynı kuruluştan bir yemek siparişi veren Boston College basketbol takımının üyeleri de hastalanmıştı.

Son olarak, Temmuz 2018'de Ohio eyaletindeki bir Chipotle restorandan yemek yiyen yaklaşık 650 kişi hastalanmıştı.

Kaynak: AA