Amerikan Hastanesi "Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması" başvuruları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Amerikan Hastanesi "Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması" başvuruları başladı

15.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:08
Amerikan Hastanesi

Amerikan Hastanesi'nin "Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması" için başvurular başladı.

Amerikan Hastanesi'nin "Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması" için başvurular başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 1920 yılında kurulmasının ardından bugüne dek ilk hemşirelik okulu, ilk çalışan check-up programının başlatılması, ilk ameliyatsız aort kapağı değişimi, Code Lotus Mindfulness Merkezi gibi kilometre taşlarıyla sağlık sektöründe öncü çalışmalar yapan Amerikan Hastanesi, bu kez yaratıcılığı ön plana çıkaran bir yarışmayla moda tasarım alanında da yenilikçi bir iş birliğine imza atıyor.

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları çatısı altında hizmet veren Amerikan Hastanesi, kuruluşunun 100'üncü yılında farklı alanlarda gerçekleştirdiği yenilikçi projeler arasında moda tasarımı öğrencilerine ve mezunlarına yönelik "Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması"nı hayata geçiriyor.

Sağlık sektöründe kullanılan hasta önlüklerine inovatif fonksiyonlarla birlikte yaratıcı bir yaklaşım getirecek olan yarışma, aynı zamanda salgın sürecinde daha da önem kazanan medikal tasarımlara vurgu yapmayı hedefliyor.

Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt'un jüri başkanı olarak görev yapacağı seçici kurulun üyeleri arasında Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Özlem Kaya, moda tasarımcıları Mehtap Elaidi, Dilek Hanif, Atıl Kutoğlu ve Niyazi Erdoğan'ın yanı sıra eski Parsons-The New School of Design Dekanı Burak Çakmak, Instyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader, Vogue Türkiye Moda Direktörü Ceylan Atınç ve influencer Rachel Araz gibi moda dünyasının önemli isimleri yer alıyor.

Kazanan kişinin tasarımı Amerikan Hastanesi'nin yeni hastane önlüklerinde hayata geçirilecek. Ayrıca, dereceye giren ilk üç isim, Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Özlem Kaya ile Genel Portfolyo Değerlendirme Ödülü'ne hak kazanacak.

28 Nisan'a kadar başvuruların kabul edileceği yarışmanın tüm detaylarına "www.amerikanhastanesi.org/moda-tasarim-yarismasi" adresinden ulaşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Rasim Öztekin Çağatay Ulusoy
Spor Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amerikan Hastanesi "Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması" başvuruları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 18:09:39. #1.16#
title