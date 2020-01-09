Amerikan halkının yüzde 71'i İran'la savaşa girmenin muhtemel olduğunu düşünüyor
Amerikan halkının yüzde 71'i ABD'nin bir kaç yıl içinde İran ile savaşa girmesinin muhtemel olduğuna inanıyor.
09.01.2020 08:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:06
Amerikan halkının yüzde 71'i ABD'nin bir kaç yıl içinde İran ile savaşa girmesinin muhtemel olduğuna inanıyor.
Reuters/Ipos tarafından, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından yapılan anket sonuçlarına göre, Amerikan halkının yaklaşık dörtte üçü ABD ve İran arasındaki gerilimin savaşa dönüşebileceğini düşünüyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com