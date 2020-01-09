Amerikan halkının yüzde 71'i İran'la savaşa girmenin muhtemel olduğunu düşünüyor

09.01.2020 08:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:06

Amerikan halkının yüzde 71'i ABD'nin bir kaç yıl içinde İran ile savaşa girmesinin muhtemel olduğuna inanıyor.



Reuters/Ipos tarafından, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından yapılan anket sonuçlarına göre, Amerikan halkının yaklaşık dörtte üçü ABD ve İran arasındaki gerilimin savaşa dönüşebileceğini düşünüyor. Euronews.com'da Görüntüle