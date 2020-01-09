Amerikan halkının yüzde 71'i İran'la savaşa girmenin muhtemel olduğunu düşünüyor
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Amerikan halkının yüzde 71'i İran'la savaşa girmenin muhtemel olduğunu düşünüyor

Amerikan halkının yüzde 71'i ABD'nin bir kaç yıl içinde İran ile savaşa girmesinin muhtemel olduğuna inanıyor.

09.01.2020 08:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:06
Amerikan halkının yüzde 71'i İran'la savaşa girmenin muhtemel olduğunu düşünüyor

Amerikan halkının yüzde 71'i ABD'nin bir kaç yıl içinde ile savaşa girmesinin muhtemel olduğuna inanıyor.


Reuters/Ipos tarafından, ABD'nin İranlı General 'yi geçen hafta öldürmesinin ardından yapılan anket sonuçlarına göre, Amerikan halkının yaklaşık dörtte üçü ABD ve İran arasındaki gerilimin savaşa dönüşebileceğini düşünüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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