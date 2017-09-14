Amerikan Beyaz Kelebeği vatandaşların kabusu oldu

Valilik mücadele için tüm kurumlarla toplantı yaptı



DÜZCE - Düzce'nin birçok noktasında etkili olan Amerikan Beyaz Kelebeğinden özellikle çiftçiler ve vatandaşlar dertli. Vatandaş "İlaçlama yaptık ama faydası olmadı" derken, valilik konuyla ilgili kurum müdürleri ile toplantı yaptı.

Düzce'de birçok alanda etkili olan ve halk arasında tırtıl olarak bilinen Amerikan Beyaz Kelebeği vatandaşları canından bezdirdi. Vatandaşlar evleri saran böcekler için yetkililerin bir an önce yardım istiyor. Karaca Mahallesi'nde yaşayan Aziz Gökçe isimli vatandaş, "Böceklerin ilaçlanması gerekiyor. Evlerin içine kadar girebiliyorlar. Yetkililerin ilaç yapmasını bekliyoruz. Vatandaşlar da ilaç yapıyorlar ama hem etkili olmuyor hem de vatandaşlar ilaç yaparken ağaçlara zarar veriyorlar" dedi.

Karaca Mahallesi Muhtarı Bahattin Gümüş, böceklerin evlerin duvarlarında gezdiğini belirterek, "Evlerin duvarlarına kadar çıkıyorlar. Ağaçlardaki yaprakları yiyorlar. Böyle giderse gelecek yıl Düzce kurak bir şehir olacak. Yetkililerden bu böcekler için çözüm bulmasını ve ilaç yapılmasını istiyoruz. Öyle ki böcekler camilerimizin bahçesindeki ağaçlara ve cami duvarlarını da sardılar. Cami bahçesinde oturan cemaatin üzerine ağaçlardan ve duvarlardan düşüyorlar. Bu suretle böcekler camilerin içine kadar giriyorlar. Cami cemaati de birbirinin sırtından böcekleri temizliyor. Hem namazını kılıyor hem de böceklerle mücadele etmeye çalışıyor" ifadelerinde bulundu.

74 yaşındaki Mehmet Canpolat ise "Her tarafta böcekler var. Geçen sene de vardı ama bu sene arttı. Hatta fındıklara bile saldırıyorlar. Evlerde, evlerin duvarlarında dolu var. Böceklerle yaşamak zor olur ama ne yapalım" şeklinde konuştu.

Düzce'nin birçok noktasında etkili olan Amerikan Beyaz Kelebeği ile ilgili Düzce Valisi Zülkif Dağlı, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri ile bir toplantı yaptı. Toplantıda mücadele ile ilgili nasıl bir yol izleneceği görüşüldü. Toplantıda alınan kararlar daha sonra kamuoyuna bildirilecek.