Düzce'de Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele kapsamında toplantı yapıldı.



Düzce Valisi Zülkif Dağlı Başkanlığında düzenlenen toplantıda, ağaçların yapraklarında fazlaca görülen 'Amerikan Beyaz Kelebeği' ile mücadele konuları görüşülerek alınacak tedbirler konuşuldu.



Toplantıya, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Düzce İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu ve ilgili büro amirleri katıldı.



Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dağlı, Amerikan Beyaz Kelebeği'nin ağaçlara ciddi zararlar verdiğini söyledi.



Son günlerde haşerenin, il genelinde fazlaca olduğunu ifade eden Dağlı, şöyle konuştu:



"Özellikle geçtiğimiz hafta bu konuda ilimizdeki sıkıntı ortaya çıktı. Ağaçlardaki zararın yanı sıra evlere de sirayet etmeye başladı. Biz de konunun ilgili kurumları ve üniversitemizle birlikte acil bir şekilde 'Ne yapabiliriz?' konusunda toplandık. Alınacak tedbirleri konuşacağız."



Dağlı, toplantı sonucunda alınacak tedbirleri kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.