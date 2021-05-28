Amerikan beyaz kelebeği ile 'entegre mücadele' uyarısı
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Amerikan beyaz kelebeği ile 'entegre mücadele' uyarısı

Amerikan beyaz kelebeği ile 'entegre mücadele' uyarısı
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz özellikle fındıkta yüzde 70'e kadar verim düşüşüne neden olan Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelenin mayıs ayının son haftasında başlaması gerektiğini belirterek, "Larvalar tüm ağacı sarmadan entegre mücadele önemli" dedi.

DÜZCE Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz özellikle fındıkta yüzde 70'e kadar verim düşüşüne neden olan Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelenin mayıs ayının son haftasında başlaması gerektiğini belirterek, "Larvalar tüm ağacı sarmadan entegre mücadele önemli" dedi.

Karadeniz bölgesinde özellikle fındıkta verim kaybına neden olan Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele dönemi başladı. Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz fındık üreticilerinin bahçelerini kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, "Şu an için mücadelede kritik dönem. Mayıs ayının son haftası zararlının yayılıp, bulaşacağı bir dönem. Tüm fındık üreticilerinin bahçelerini çok sık kontrol etmelerini öneriyorum. Bu zararlının kelebeklerini zaten tanıyorlar. Larvaları biraz daha tüylü, çok sayıda yumurta bırakıyor ve paket halinde bırakıyor. 1 yumurta paketi içinde bin 500 ya da 2 bin kadar canlı var. Zararlı kelebeğe çıkış yaptı her an yumurta bırakabilir, dikkatli olmaları bekleniyor. Çok sayıda konukçusu olan bir zararlı, sadece fındıkta yaşamıyor. Şu an için özellikle dış budak ormanlık alanlarda ve dut ağaçlarında yaşamayı tercih ediyorlar. Fındığa geçmeden önce özellikle dut ağaçları ile ormanlık alanlar kontrol edilmeli" dedi.

'ENTEGRE MÜCADELE ÖNEMLİ'Amerikan beyaz kelebeği zararlısıyla mücadelenin entegre bir şekilde olması gerektiğini dile getiren Öztemiz, "Mücadelede sadece kimyasal mücadele akıllara gelmesin. Entegre mücadele öneriyoruz. Örneğin ilk görmüş oldukları dutta yumurta paketleri ya da larvaları bahçeden uzaklaştırabilirler. Gerçekten popülasyonun azalması açısından. Ama sadece mekanik mücadele yeterli mi? Hayır. Bunun yanında biyolojik mücadelede uyguluyoruz. Üniversitemizde ürettiğimiz faydalı böcekleri salım yapıyoruz. Çok etkili biyolojik silahlar var. Popülasyonu azaltıyor. Entegre mücadele uygulandığı zaman sorun olacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.'VERİM KAYBI YÜZDE 70'LERİ BULUYOR'

Öztemiz zararlı popülasyonunun önüne geçilmesi gerektiğine ifade ederek, şöyle konuştu: "Popülasyon çok yüksek ise fındıkta yüzde 70 üzerinde bir verim düşüşü oluyor. Düşük popülasyonda verim düşüşü olmuyor ama uygun zamanda mücadele başlarsa. Yaprakları bir araya getirerek bir ağ oluşturuyor ve dalların sürgün vermesini ve fotosentez yapmasını engelliyor, kurutuyor. Bizim için ilk 10 gün çok önemli. Yumurtaları görür görmez mücadele yapmayacağız. Tırtılları gördüğümüz zaman mücadeleye başlayacağız. Çünkü ilk 10 gün toplu halde yaşarlar. Ardından ağacı sarmaya başlarlar. Önemli olan tırtıl görünümlü larvaların dağılmadan mücadele yapılması. Bizim için ilk 10 gün kritik dönem, buna da dikkat etmelerini istiyoruz. Ağaçtan meyveye de geçtikleri için mücadele önemli"


Amerikan beyaz kelebeği ile 'entegre mücadele' uyarısı
Amerikan beyaz kelebeği ile 'entegre mücadele' uyarısı
Amerikan beyaz kelebeği ile 'entegre mücadele' uyarısı
Amerikan beyaz kelebeği ile 'entegre mücadele' uyarısı
Amerikan beyaz kelebeği ile 'entegre mücadele' uyarısı
Amerikan beyaz kelebeği ile 'entegre mücadele' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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