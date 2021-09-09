Amerikan basını: Taliban Afganistan'da kalan ABD vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına izin verecek
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Amerikan basını: Taliban Afganistan'da kalan ABD vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına izin verecek

Amerikan basını: Taliban Afganistan'da kalan ABD vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına izin verecek
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Amerikan basını, Taliban'ın, Afganistan'da kalan yaklaşık 200 ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verme konusunda rıza gösterdiğini yazdı.

Amerikan basını, Taliban'ın, Afganistan'da kalan yaklaşık 200 ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verme konusunda rıza gösterdiğini yazdı.

Amerikan basınının üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Taliban'ın ele geçirmesinin ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ilk ticari uçuş gerçekleşti.

Doha'ya giden Katar Havayollarına ait uçağın içinde kaç ABD vatandaşı olduğu bilinmiyor. Kaynaklar ise Taliban'ın, Afganistan'da kalan yaklaşık 200 Amerikan vatandaşının ayrılmasına izin verme konusunda rıza gösterdiğini kaydetti.

ABD vatandaşları ve ülkeden çıkmak isteyen Afganları taşıyan 6 Amerikan charter uçağının, Taliban'ın izin vermemesi nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Havalimanında bekletildiği belirtiliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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