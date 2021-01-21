Amerikan basını: Biden, FBI Direktörü Wray'in görevine devam etmesini istiyor
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Amerikan basını: Biden, FBI Direktörü Wray'in görevine devam etmesini istiyor

21.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 21.01.2021 20:22
Amerikan basını: Biden, FBI Direktörü Wray'in görevine devam etmesini istiyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Donald Trump'ın atadığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray'in görevine devam etmesini istediği öne sürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Donald Trump'ın atadığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray'in görevine devam etmesini istediği öne sürüldü.

Amerikan basınının konuyu yakından takip eden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden, FBI Direktörü Wray'in görevini sürdürmesini istiyor.

Trump'ın bu göreve atadığı Wray, 6 Ocak Kongre baskınının ardından yeterli önlemlerin alınmadığı eleştirilerine maruz kalmıştı.

Kongre baskınının ardından Demokratlar, Trump'a karşı ikinci kez azil soruşturması başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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