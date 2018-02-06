500 Terörist Afrin'e Yürüdü, İçlerinde ABD Askerleri de Var

Terör örgütü YPG, Suriye'nin çeşitli bölgelerinden getirdiği sivillerin içinde yaklaşık 500 teröristi Afrin'e soktu. Konvoyunun geçtiği bölgeden gelen bir başka fotoğraf dikkat çekti. Türkiye sınırının hemen karşısında yer alan Tel Abyad'da ABD askerleri görüntülendi.

500 TERÖRİST GEÇTİ

PYD/YPG, Suriye'nin Haseke ve Aynularab gibi bölgelerinden 500 kadar teröristi, "sivillerin dayanışma ziyareti" adı altında Afrin'e geçirdi.

Terör konvoyunun geçtiği bölgeden gelen bir başka fotoğraf dikkat çekti. Türkiye sınırının hemen karşısında yer alan Tel Abyad'da ABD askerleri görüntülendi.

KOBANİ'YE ULAŞTILAR

PYD/YPG, geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu bölgelerde, Afrin'e "dayanışma konvoyu" tertipleyeceğini duyurmuştu. Afrin ve Haseke içindeki güvenilir kaynakların verdiği bilgiye göre, PYD/YPG işgalindeki Kamışlı, Dırbasiye, Malikiye, Haseke merkez ve Kahtaniye gibi yerleşimlerden çıkan araçlarla gelen çok sayıda kişi önceki gün Türkiye sınırında yer alan Aynularab'a (Kobani) ulaştı.