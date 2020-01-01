Amerikan askerleri Iraklı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti
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Amerikan askerleri Iraklı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti

ABD askerleri Iraklı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti

01.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:37
Amerikan askerleri Iraklı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti

'ta görev yapan Amerikan askerleri, başkent 'ta bulunan ABD binası önünde toplanan öfkeli göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.


ABD ordusunun İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah örgütünün Irak ve Suriye'deki 5 hedefini vurması özellikle Şii kesimin tepkisine yol açtı. Bağdat'ın en güvenlik bölgelerinden Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik binası girişini ateşe veren göstericilere Amerikan askerleri müdahalede bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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