Amerikan askerleri Iraklı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD askerleri Iraklı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Irak'ta görev yapan Amerikan askerleri, başkent Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçilik binası önünde toplanan öfkeli göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
ABD ordusunun İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah örgütünün Irak ve Suriye'deki 5 hedefini vurması özellikle Şii kesimin tepkisine yol açtı. Bağdat'ın en güvenlik bölgelerinden Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik binası girişini ateşe veren göstericilere Amerikan askerleri müdahalede bulundu. Euronews.com'da Görüntüle