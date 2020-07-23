Amerikalıların yüzde 75'i Kovid-19'a karşı maske takılması gerektiğine inanıyor NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleyle ilgili yeni bir anket, Amerikalıların 4'te 3'ünün evin dışına çıktıkları andan itibaren maske takmanın gerekliliğine inandığını ortaya koydu.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleyle ilgili yeni bir anket, Amerikalıların 4'te 3'ünün evin dışına çıktıkları andan itibaren maske takmanın gerekliliğine inandığını ortaya koydu.

AP-NORC tarafından yapılan çalışmada, Kovid-19 salgınının tekrar yükselişe geçmesi üzerine, Cumhuriyetçilerin çoğunluğu da dahil olmak üzere Amerikalıların yüzde 75'inin evlerinin dışında maske takılması gerektiği görüşünde birleştiği bilgisi paylaşıldı.

Ankete katılan 3'te 2'lik bir çoğunluk ise ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs ile mücadelesinden hoşnut olmadıklarını belirtirken, Demokratların yüzde 89'u, Cumhuriyetçilerin de yüzde 58'i maske takmanın gerekliliği yönünde görüş bildirdi.

-Maske hassasiyeti mayıs ayına göre arttı

Yeni anket, maske takma konusunda Amerikan halkının hassasiyetinin mayıs ayına göre daha da yükseldiğini ortay koydu.

"Evde Kal" emrinin birçok eyalette uygulamada olduğu mayıs ayında, evinin dışında maske taktığını söyleyenlerin oranı yüzde 73 iken, bugün açıklanan ankette bu rakamın yüzde 86'ya yükseldiğine dikkati çekildi.

Amerikalıların sadece yüzde 24'ü federal hükümetin salgınla mücadelesini başarılı bulurken, karşıt görüşlülerin oranı mayıs ayına göre 7 puan artarak yüzde 55'e ulaştı.

Öte yandan, California Demokrat Parti Senatörü Dianne Feinstein, dün yaptığı açıklamada, ulusal düzeyde maske zorunluluğu getirilmesini talep etmiş, "Bu politik bir konu değil." sözleriyle, konuya siyaset üstü bakılması gerektiğine vurgu yapmıştı.

Doğrulanmış vaka ve ölüm rakamları ile koronavirüs salgınında dünyaya liderlik yapan Amerika'da, Kovid-19'a yakalananların sayısı 4 milyon 100 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 146 bini geride bıraktı.

Kaynak: AA