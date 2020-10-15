Amerikalıların yüzde 64'üne göre sosyal medya ülkedeki gidişata olumsuz etki yapıyor
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Amerikalıların yüzde 64'üne göre sosyal medya ülkedeki gidişata olumsuz etki yapıyor

15.10.2020 23:11 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:14
Amerikalıların yüzde 64'üne göre sosyal medya ülkedeki gidişata olumsuz etki yapıyor

NEW ABD'de yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 64'ünün, sosyal medyanın ülkedeki gidişata genellikle olumsuz etki yaptığına inandığı belirtildi.

NEW ABD'de yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 64'ünün, sosyal medyanın ülkedeki gidişata genellikle olumsuz etki yaptığına inandığı belirtildi.

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, sosyal medya hakkında olumsuz görüş ortaya koydu.

13-19 Temmuz'da yetişkinlerle yapılan ankette, katılımcıların yüzde 64'ü, sosyal medyanın içeriğinin genel olarak yanlış bilgi, nefret ve saldırıdan oluştuğunu ve ülkedeki kutuplaşmayı arttırdığını savunurken, yüzde 25'i tarafsız olduğu, yüzde 10'u da olumlu etkisi bulunduğu görüşünü kaydetti.

Cumhuriyetçiler sosyal medyaya daha olumsuz bakıyor

Ankette, kendini Demokrat ve Cumhuriyetçi partili olarak tanımlayan katılımcılar arasında, sosyal medyaya bakış farkı da ortaya konuldu.

Cumhuriyetçi partili katılımcılar arasında, sosyal medyanın ülkedeki gidişata olumsuz etkisi olduğuna inananların oranı yüzde 78 çıkarken, Demokrat partililerde bu oran yüzde 53'te kaldı.

Ankete, Pew tarafından oluşturulan Amerika Trendler Paneli (ATP) metodu ile ülke genelinden rastgele davet edilen 10 bin 211 kişinin, internet siteleri üzerinden katıldığı belirtildi.

Pew Araştırma Merkezi'nin geçen yıl yaptığı benzeri bir ankette de Amerikalı yetişkinlerin yüzde 72'sinin, siyasi ve sosyal amaçlı kullanmak üzere en az bir sosyal medya hesabının bulunduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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