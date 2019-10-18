Amerikalıların yüzde 54'ü Trump'ın görevden alınması soruşturmasını doğru buluyor

Amerikalıların yüzde 54'ü Trump'ın görevden alınması soruşturmasını doğru buluyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayınlanan yeni bir ankete göre halkın yüzde 54’ü Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturmasının başlatılmasını doğru bulduğunu ortaya koydu

18.10.2019 18:42
Amerikalıların yüzde 54'ü Trump'ın görevden alınması soruşturmasını doğru buluyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayınlanan yeni bir ankete göre halkın yüzde 54'ü Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturmasının başlatılmasını doğru bulduğunu ortaya koydu.


Pew Research Center'ın yaptığı ankete göre Amerikalıların yüzde 54'ü Demokratların Trump hakkında başlattığı azil sürecini desteklerken, ankete katılanların yüzde 44'ü buna karşı çıkıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et