Amerikalıların yüzde 54'ü Trump'ın görevden alınması soruşturmasını doğru buluyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayınlanan yeni bir ankete göre halkın yüzde 54’ü Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturmasının başlatılmasını doğru bulduğunu ortaya koydu
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayınlanan yeni bir ankete göre halkın yüzde 54'ü Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturmasının başlatılmasını doğru bulduğunu ortaya koydu.
Pew Research Center'ın yaptığı ankete göre Amerikalıların yüzde 54'ü Demokratların Trump hakkında başlattığı azil sürecini desteklerken, ankete katılanların yüzde 44'ü buna karşı çıkıyor. Euronews.com'da Görüntüle