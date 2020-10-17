Amerikalıların yeni fotoğraf mekanı Kapadokya oldu
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Amerikalıların yeni fotoğraf mekanı Kapadokya oldu

17.10.2020 10:45 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:49
Amerikalıların yeni fotoğraf mekanı Kapadokya oldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi instagram fenomenlerinin fotoğraf çekinme mekanları olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi instagram fenomenlerinin fotoğraf çekinme mekanları olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen instagram fenomenleri doğal fotoğraf stüdyosu olma özelliğine sahip güzel atlar diyarı ve eşsiz güzellikler ile dolu Kapadokya bölgesini tercih ediyor. Amerika'dan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen instagram fenomenleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalanan sıcak hava balonlarının gökyüzünde yaşattığı görsel şöleni kaçırmamak için bol bol fotoğraf çekiniyor.

ABD'den bölgeyi ziyarete gelen 35 yaşındaki Naiyma DeBerry, Kapadokya bölgesinin çok güzel olduğunu ve burada kötü fotoğraf çekinmenin neredeyse imkansız olduğunu ifade etti. ABD'li DeBerry, "Burası çok güzel, kötü fotoğraf çekmek neredeyse imkansız. Her yerde insanlar fotoğraf çektiriyor. Keyifli vakit geçirdikleri çok belli, gelin-damat fotoğrafı bile çektirenler var. Manzara hayal dünyası gibi, ben daha dün geldim ama şimdiden gitmek istemiyorum. Yemekleriniz şahane, insanlar çok sıcak ve burada sıcak şekilde ağırlanıyoruz" dedi.

ABD'den gelen bir diğer sosyal medya fenomeni Anna Kobzar'da açıklamasında Kapadokya bölgesinin rüya gibi bir bölge olduğunu ifade etti. Kobzar, "Burası gerçekten çok güzel, burada olmak rüyanın gerçek olması. Gerçekten başka ne diyeceğimi bilmiyorum, aklım burada uçtu gitti" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Amerikalıların yeni fotoğraf mekanı Kapadokya oldu
Amerikalıların yeni fotoğraf mekanı Kapadokya oldu
Amerikalıların yeni fotoğraf mekanı Kapadokya oldu
Amerikalıların yeni fotoğraf mekanı Kapadokya oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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