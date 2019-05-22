Amerikalıların Yarısı İran ile Bir Kaç Sene İçinde Savaş Bekliyor

Washington-Tahran ilişkileri giderek gerilirken Amerikan halkının yarısı "önümüzdeki bir kaç sene içinde" Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile savaşa gireceğine inanıyor. Reuters/Ipsos'un Mayıs ayında yaptığı kamuoyu araştırması Amerikalı yetişkinlerinin yüzde 51'inin ABD'nin bir kaç sene içinde İran ile savaşa gireceğini düşündüğünü ortaya çıkardı. Geçtiğimiz sene Haziran ayında bu oran yüzde 43 idi.

İran'ın ABD için güvenlik tehdidi olması konusunda Amerikalılar geçtiğimiz seneye göre daha fazla endişeli. Ancak az bir kısmı İran ordusuna önleyici saldırı düzenlenmesine destek veriyor. İran'ın Amerikan askeri güçlerine saldırması durumunda ise halkın yüzde 80'i ABD'nin buna askeri cevap vermesini istiyor. Euronews.com'da Görüntüle