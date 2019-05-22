Amerikalıların Yarısı, ABD ve İran'ın Birkaç Yıl İçinde Savaşa Gireceğini Düşünüyor

ABD ve İran arasında gerilimin yükseldiği son dönemde Reuters haber ajansı ile araştırma ve danışmanlık şirketi Ipsos, Amerikalıların iki ülkenin ilişkisine dair nasıl bir algıya sahip olduğunu ölçmek için bir anket gerçekleştirdi.

Sonuçları Salı günü açıklanan ankete göre Amerikalıların yüzde 51'i ABD'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde İran ile savaşa gireceğini düşünüyor.

Her ne kadar Amerikalılar geçen yıla kıyasla İran'ı daha kuvvetli bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görse de sadece yüzde 12'si İran'a karşı önleyici bir saldırı gerçekleştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Ancak İran'ın ABD'ye saldırması takdirinde her beş kişiden dördü İran'a askeri bir şekilde yanıt verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ankete göre Amerikalıların sadece yüzde 39'u ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını onaylıyor.

Ankete göre ayrıca Amerikalıların yüzde 61'i İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı destekliyor.

Bölgeye asker takviyesi

İki ülke arasındak ilişkiler, ABD'nin İran'a yaptırımlarını tekrar devreye sokmasıyla iyice gerilmişti.

En son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan. "İran savaşmak istiyorsa bu resmen İran'ın sonu olur. Bir daha ABD'yi tehdit etmeye kalkma" dedi.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Saldırganların hepsi giderken, İranlılar bin yıllar boyunca ayakta kaldı. #EkonomikTerör & soykırımsal alaylar 'İran'ın sonu olmayacak'" demişti.

Ancak iki taraftan da son dönemde gelen daha önceki açıklamalarda savaş istemedikleri vurgulanmıştı.

Beyaz Saray, bölgeye askeri takviye yaparken zorunlu olmayan diplomatik personelini Irak'tan çekti.

ABD ve bölgedeki müttefikleri, Körfez'de gerçekleşen birtakım petrol gemilerine ve boru hatlarına gerçekleştirilen saldırılardan da İran'ı sorumlu tutuyor, ancak İran bu iddiaları reddediyor.