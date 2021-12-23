New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,29 artarak 35.856,42 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 kazançla 4.707,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 artışla 15.543,7 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının ekonomik toparlanmayı rayından çıkaracağına dair endişelerin hafiflemesi ve ABD Başkan Joe Biden'ın karantinaya dönülmeyeceğini duyurmasının ardından endeksler pozitif bir seyir izlemeye devam etti.

Salgına ilişkin gelişmeler gündemin odağında olmayı sürdürürken, Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yayımlanan bir araştırma, salgında diğer varyantlara kıyasla Omicron varyantına yakalananların hastaneye yatma olasılığının yüzde 80 daha az olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Aralık ile biten haftada değişim göstermeyerek piyasa beklentileri dahilinde 205 bin kişi oldu.

ABD'de kişisel gelirler ise kasımda aylık bazda yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,6 ile piyasa beklentileriyle paralel artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de kasımda aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,7 arttı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yıllık değişim, Temmuz 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise kasımda aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,7 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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