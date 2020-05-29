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Amerikalıların kişisel harcamaları nisanda rekor seviyede düştü

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisanda aylık yüzde 13,6 azalarak rekor seviyede düşüş gösterdi.

Amerikalıların kişisel harcamaları nisanda rekor seviyede düştü
29.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:35

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisanda aylık yüzde 13,6 azalarak rekor seviyede düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 10,5 arttı. Mart ayında yüzde 2,2 azalan veriye ilişkin piyasa beklentisi, nisanda da yüzde 6,5 azalış göstermesi yönündeydi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise nisanda aylık yüzde 13,6 azalış kaydetti.

Verinin açıklanmaya başladığı 1959'dan bu yana en yüksek düşüşü gösteren kişisel tüketim harcamalarının, bu dönemde yüzde 12,6 azalacağı tahmin ediliyordu.

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve azalan talebin etkisiyle düşen kişisel tüketim harcamaları, mart ayında da yüzde 6,9 azalmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise nisanda aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 0,5 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 1 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, yıllık değişim beklentinin biraz altında bir seyir izledi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,3 azalması, yıllık yüzde 1,1 artması bekleniyordu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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