Amerikalıların kişisel gelirleri temmuzda beklenenden fazla arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amerikalıların kişisel gelirleri temmuzda beklenenden fazla arttı

Amerikalıların kişisel gelirleri temmuzda beklenenden fazla arttı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de kişisel gelirler temmuzda aylık yüzde 1,1 artarak beklentileri geride bırakırken, kişisel tüketim harcamaları beklentiler dahilinde yüzde 0,3'lük artış kaydetti.

ABD'de kişisel gelirler temmuzda aylık yüzde 1,1 artarak beklentileri geride bırakırken, kişisel tüketim harcamaları beklentiler dahilinde yüzde 0,3'lük artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren kişisel gelirlerin, bu dönemde haziranda olduğu gibi yüzde 0,2 artması öngörülüyordu.

Harcamalardaki artış sınırlı da olsa devam etti

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise temmuzda aylık yüzde 0,3 arttı. Bu dönemde sınırlı da olsa artışını sürdüren kişisel tüketim harcamaları verisi beklentilerle paralel bir seyir izledi. Kişisel tüketim harcamaları haziranda yüzde 1,1 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık yüzde 4,2 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemleri hesaplama dışı tutulan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yaşanan yıllık artış Mayıs 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.

Analistler, kişisel tüketim harcamalarındaki sınırlı artışın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının belirsizliğe neden olduğunu ve toparlanmaya ivme kaybettirdiğini gösterdiğine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Son dakika: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor
Son dakika: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor
Kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi
Kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi
Son dakika: Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,39'dan işlem görüyor
Son dakika: Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,39'dan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Kemal Sunal Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Muslera Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Amerikalıların kişisel gelirleri temmuzda beklenenden fazla arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 16:17:51. #1.15#

title