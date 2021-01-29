Amerikalıların kişisel gelirleri artarken harcamaları azaldı
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Amerikalıların kişisel gelirleri artarken harcamaları azaldı

29.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:22
Amerikalıların kişisel gelirleri artarken harcamaları azaldı

ABD'de kişisel gelirler geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,6 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 azaldı.

ABD'de kişisel gelirler geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,6 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6'lık artış kaydetti.

Geçen yıl kasımda yüzde 1,3 azalış gösteren kişisel gelirlere ilişkin piyasa beklentisi, geçen yılın son ayında yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise geçen ay aylık yüzde 0,2 azaldı.

Ekonomik normalleşmenin etkisiyle geçen yıl mayıs ayı itibarıyla toparlanma gösteren ancak son aylardaki yavaşlamanın ardından 2 aydır düşüş kaydeden kişisel tüketim harcamalarının yüzde 0,4 azalması bekleniyordu.

Bu dönemde Amerikalıların kişisel tüketim harcamalarındaki düşüşte, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla yeniden uygulanan kısıtlamalar ve ekonomik destek paketinin geçirilmesinde yaşanan gecikme etkili oldu.

Kişisel tüketim harcamaları, geçen yıl kasımda ise yüzde 0,7 azalmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık yüzde 1,3 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,5 arttı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık ve yıllık değişim, piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,3 artması bekleniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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