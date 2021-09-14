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Amerikalıların gelirleri 2020'de düşüş gösterdi

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Amerikalıların gelirleri 2020'de düşüş gösterdi

ABD'de medyan hanehalkı geliri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azaldı.

ABD'de medyan hanehalkı geliri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azaldı.

ABD Sayım Bürosundan yapılan açıklamada, 2019'da 69 bin 560 Dolar olan medyan hanehalkı gelirinin, 2020'de yüzde 2,9 azalışla 67 bin 521 dolara gerilediği bildirildi.

Açıklamada, medyan hanehalkı gelirinde geçen yıl yaşanan azalışın 2011'den bu yana istatistiksel olarak yaşanan ilk önemli düşüş olduğu belirtildi.

Tüm çalışanların medyan kazançlarının geçen yıl yüzde 1,2 azaldığına işaret edilen açıklamada, yıl boyunca tam zamanlı çalışanların sayısının 13,7 milyon, kazancı olan toplam kişi sayısının ise yaklaşık 3 milyon azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkede resmi yoksulluk oranının ise 2020'de, bir önceki yıla kıyasla 1 puan artarak yüzde 11,4'e yükseldiği aktarıldı.

ABD'de yoksul insanların sayısının 2020'de 37,2 milyona ulaştığı belirtilen açıklamada, bu sayının 2019'a göre 3,3 milyon kişi arttığı ifade edildi.

Açıklamada, 2020'de sağlık sigortası olmayan Amerikalıların oranının ise yüzde 8,6 olduğu, yaklaşık 28 milyon Amerikalının sağlık sigortasından mahrum olduğu aktarıldı.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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