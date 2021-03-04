Amerikalıların çoğu Çin'e karşı olumsuz fikirler besliyor

ABD merkezli bir düşünce kuruluşu tarafından yapılan ankette, ABD'lilerin Çin ile ilgili olumsuz düşüncelere sahip olduğu ve katılımcıların çoğunun Çin'i düşman ya da rakip olarak gördüğü ortaya kondu.

ABD merkezli bir düşünce kuruluşu tarafından yapılan ankette, ABD'lilerin Çin ile ilgili olumsuz düşüncelere sahip olduğu ve katılımcıların çoğunun Çin'i düşman ya da rakip olarak gördüğü ortaya kondu.

Pew Araştırma Merkezi tarafından bugün yayınlanan anket sonuçlarına göre, her 10 Amerikalı'dan 9'unun Çin'i ülkeleri için tehdit olarak gördüğü kaydedildi.

Sonuçlar, Çin'in gücünü kısıtlamanın ABD'nin en önemli önceliği olduğunu düşünenlerin oranının son 3 yılda yüzde 16 arttığını gösterdi.

Bununla birlikte kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayanların yüzde 72'si ile Demokrat olduğunu belirten kişilerin yüzde 37'sinin, Çin'e karşı sert bir tutum izlemenin, Pekin ile güçlü ekonomik ilişkiler kurmaktan daha önemli olduğunu düşündüğü bildirildi.

Ankete katılanların çoğunlukla, Çin'in Hong Kong Özel İdaresi'nde ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaptığı insan hakları ihlallerine atıfta bulunduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra, sonuçlar katılımcıların, diğer dış politika meselelerine kıyasla, Çin ile baş etme konusunda ABD Başkanı Joe Biden'a daha az güven duyduklarını gösterdi.

Ankette, 1-7 Şubat tarihleri arasında 2 bin 596 katılımcıdan alınan cevaplar değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere