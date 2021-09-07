Amerikalılar, ülke dışında istihbarat amaçlı izlemelere temkinli yaklaşıyor
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Amerikalılar, ülke dışında istihbarat amaçlı izlemelere temkinli yaklaşıyor

Amerikalılar, ülke dışında istihbarat amaçlı izlemelere temkinli yaklaşıyor
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yapılan ankete göre halkın yüzde 46'sı, yönetimin ulusal güvenlik amaçlı izlemelerine karşı çıktı.

NEW ABD'de yapılan ankete göre halkın yüzde 46'sı, yönetimin ulusal güvenlik amaçlı izlemelerine karşı çıktı.

Associated Press - NORC Kamuoyu Araştırmalar Merkezi'nin 12-16 Ağustos'ta yaptığı ankete göre, güvenlik amacıyla ülke dışında iletişimin izlenmesine onay verme oranı ciddi düşüş gösterdi.

Ankette Amerikalıların yüzde 46'sı yönetimin ülke dışında yazılan e-postaları istihbarat amacıyla izlemesine karşı çıkarken, destek verenlerin oranı yüzde 30'da kaldı. 10 yıl önce bu yöntemi destekleyenlerin oranının yüzde 47, karşı çıkanlarınsa yüzde 30 olduğu belirtildi.

Ülke dışında istihbarat amaçlı telefon dinlemelerine, katılımcıların yüzde 44'ü karşı çıkarken, destek verenlerin oranı yüzde 28 oldu.

Anket, halkın üçte ikisinin, yönetimin ülke içinde telefon, e-posta ve mesajları izinsiz takip etmesine karşı olduğunu ortaya koydu.

İnternet aramalarının izinsiz takibine, Amerikalıların yaklaşık yüzde 50'si karşı çıkarken, destek verenlerin oranı ise 10 yıl içinde yüzde 50'den yüzde 25'e geriledi.

ABD, Afganistan'daki 20 yıllık savaşı sona erdirirken, Amerikalıların yüzde 60'ı Afganistan ve Irak'taki savaşların "savaşmaya değmediğini" ifade etti.

Öte yandan, güvenlik söz konusu olduğunda, Amerikalıların üçte ikisi, ülke içindeki aşırı gruplar karşısında çok endişe duyduğunu açıkladı. Dış tehditlerden endişe duyanların oranı ise yaklaşık yüzde 50'de kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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