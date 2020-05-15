Amerikalılar Tanrı'nın Kovid-19 ile insanlığa "değiş" mesajı verdiğini düşünüyor
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Amerikalılar Tanrı'nın Kovid-19 ile insanlığa "değiş" mesajı verdiğini düşünüyor

NEW ABD'de inananların üçte biri, Tanrı'nın yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) insanlığa, yaşam biçimini değiştirmesi gerektiği yönünde mesaj verdiğini düşünüyor.

Amerikalılar Tanrı'nın Kovid-19 ile insanlığa
15.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:30

NEW ABD'de inananların üçte biri, Tanrı'nın yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) insanlığa, yaşam biçimini değiştirmesi gerektiği yönünde mesaj verdiğini düşünüyor.

Chicago Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Associated Press-NORC Kamu İşleri Araştırma Merkezi'nin yaptığı anket, insanların, Kovid-19 salgınında daha derin bir anlam arayışı içinde olabileceğini gösterdi.

Anket sonuçlarına göre, inançlı Amerikalı katılımcıların yüzde 31'i, yeni tip koronavirüsün, Tanrı'nın insanlığa değişmesi için yolladığı bir mesaj olduğu görüşünü taşıyor.

Kovid-19'un Tanrı'nın mesajı olduğuna inanan Amerikalı siyahilerin oranının, eğitim, gelir ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin diğer ırklardan gelenlerden daha yüksek olduğu gözlendi. Bu görüşü savunan siyahilerin oranı yüzde 47, Latinlerin yüzde 37, beyaz Amerikalıların yüzde 27 oldu.

Yale Üniversitesi'nde dini çalışmalar profesörü Kathryn Lofton, çok sayıda Amerikalının virüsü Tanrı'nın bir mesajı olarak algılamasını, "değişmezsek ıstırap sürecek" endişesinin ifadesi olarak yorumladı.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 86 bin 970 kişi hayatını kaybetti. 1 milyon 465 bin ile dünyada en fazla Kovid-19 vakası da ABD'de bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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