Amerikalılar salgında evlerinden çıkmayınca hava kirliliği yüzde 30 azaldı
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Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel

Amerikalılar salgında evlerinden çıkmayınca hava kirliliği yüzde 30 azaldı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, halkın büyük bölümünün "evde kal" çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi.

12.04.2020 00:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:26
Amerikalılar salgında evlerinden çıkmayınca hava kirliliği yüzde 30 azaldı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, halkın büyük bölümünün "evde kal" çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi.

NASA'nın internet sitesinde yayınlanan Goddard Uzay Uçuş Merkezi uydu verilerine göre, ABD'nin kuzeydoğu kesimindeki metropol şehirlerde nitrojen dioksit hava kirliliği seviyesinin, martta son 4 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 30 düştüğü kaydedildi.

NASA'dan yetkililer, nitrojen dioksitin ulaşım ve elektrik üretimi için tüketilen fosil yakıtından kaynaklandığını belirterek, hava kirliliğindeki düşüşün salgın nedeniyle insan aktivitesindeki değişikliğin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Boston, New York ve Başkent Washington DC hattında görülen hava kirliliğindeki düşüşün geçici olduğuna da dikkat çeken yetkililer, evde kalma talimatının kaldırılması halinde verilerin tekrar eski seviyesine çıkabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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