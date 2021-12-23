Amerikalılar Noel Öncesi Enflasyon Sıkıntısı Yaşıyor

ABD'de yılbaşı alışverişi sezonu için rekor satışlar bekleniyor, ancak düşük gelirli müşteriler 39 yılın en yüksek enflasyonunun yükü altında zorluk çekiyor. Enflasyonla birlikte yükselen fiyatlar birçok Amerikalı'nın alışveriş alışkanlıklarını değiştiriyor

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