Amerikalılar Noel Öncesi Enflasyon Sıkıntısı Yaşıyor - Haberler
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Amerikalılar Noel Öncesi Enflasyon Sıkıntısı Yaşıyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

ABD'de yılbaşı alışverişi sezonu için rekor satışlar bekleniyor, ancak düşük gelirli müşteriler 39 yılın en yüksek enflasyonunun yükü altında zorluk çekiyor.

ABD'de yılbaşı alışverişi sezonu için rekor satışlar bekleniyor, ancak düşük gelirli müşteriler 39 yılın en yüksek enflasyonunun yükü altında zorluk çekiyor. Enflasyonla birlikte yükselen fiyatlar birçok Amerikalı'nın alışveriş alışkanlıklarını değiştiriyor

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