Amerikalılar'ın yüzde 55'i Kovid-19'a karşı önlemlerin protesto edilmesini desteklemiyor
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Amerikalılar'ın yüzde 55'i Kovid-19'a karşı önlemlerin protesto edilmesini desteklemiyor

ABD'de yapılan ankette, Amerikalılar'ın yüzde 55'i, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamalara karşı yapılan protestoları desteklemediği ortaya çıktı.

Amerikalılar'ın yüzde 55'i Kovid-19'a karşı önlemlerin protesto edilmesini desteklemiyor
11.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:30

ABD'de yapılan ankette, Amerikalılar'ın yüzde 55'i, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamalara karşı yapılan protestoları desteklemediği ortaya çıktı.

Chicago Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile The Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince yapılan ankette, Amerikalılar'a Kovid-19'la mücadele kapsamında yapılan sınırlamalara karşı düzenlenen protestolar soruldu.

Buna göre, Amerikalılar'ın yüzde 55'i Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin protesto edilmesine karşı çıkarken, yüzde 31'i bunu destekledi, yüzde 14'ü de çekimser kaldı.

Ülkedeki Demokratlar'ın yüzde 67'si bu protestolara karşı çıkarken, yüzde 25'i sıcak baktı, yüzde 8'i ise çekimser görüş bildirdi.

Cumhuriyetçiler'in ise Kovid-19 önlemlerinin protesto edilmesine karşı çıkanların oranı yüzde 51 iken, yüzde 32'si protestoları olumlu karşıladı, yüzde 17'si çekimser kaldı.

Salgın süresince protesto, yürüyüş ve mitinglere izin verilmemesi gerektiğini savunanların oranı yüzde 50, sınırlı biçimde izin verilmesini destekleyenlerin oranı yüzde 41, serbest bırakılmasını isteyenlerin oranı yüzde 8 oldu, yalnızca yüzde 1'i ise çekimser kaldı.

Ankete katılanların yüzde 71'i gerekli haller dışında evden çıkılmamasını, yüzde 67'si de restoran ve barların kapalı kalmasını destekliyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın kararları

Parti bazında bakıldığında da Cumhuriyetçiler'in yüzde 57'si evde kalınmasına yönelik kararları, yüzde 63'ü ise 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin kısıtlanmasını, yüzde 53'ü de restoran ve barların kapatılmasını destekliyor.

Demokratlar'ın yüzde 84'ü evde kalınmasına yönelik kararlara, yüzde 87'si 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin kısıtlanmasına, yüzde 79'u de restoran ve barların kapalı olmasına sıcak bakıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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