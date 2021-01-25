Amerikalılar Biden İçin Arlington Askeri Mezarlığı'ndaydı
25.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:48
Corona virüsü ve güvenlik kaygıları nedeniyle Joe Biden'ın yemin törenine katılamayan Amerikalılar, 46'ncı Başkanlarını yakından görebilmek için saatlerce Arlington Askeri Mezarlığı'nda bekledi.
Corona virüsü ve güvenlik kaygıları nedeniyle Joe Biden'ın yemin törenine katılamayan Amerikalılar, 46'ncı Başkanlarını yakından görebilmek için saatlerce Arlington Askeri Mezarlığı'nda bekledi
Kaynak: DailyMotion.com