Amerikalılar Azil Süreci Hakkında Ne Düşünüyor?
Haberler » Güncel » Amerikalılar Azil Süreci Hakkında Ne Düşünüyor? - Haber

Amerikalılar Azil Süreci Hakkında Ne Düşünüyor?

Azil soruşturması Amerika'da haftalardır bir numaralı gündem maddesi. Bu süreçte Cumhuriyetçiler'le Demokratlar'ın izlediği stratejiler kamuoyunca tartışılıyor.

25.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:47

Azil soruşturması Amerika'da haftalardır bir numaralı gündem maddesi. Bu süreçte Cumhuriyetçiler'le Demokratlar'ın izlediği stratejiler kamuoyunca tartışılıyor



Haber Videosu: Amerikalılar Azil Süreci Hakkında Ne Düşünüyor?
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et