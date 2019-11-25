Amerikalılar Azil Süreci Hakkında Ne Düşünüyor?
Azil soruşturması Amerika'da haftalardır bir numaralı gündem maddesi. Bu süreçte Cumhuriyetçiler'le Demokratlar'ın izlediği stratejiler kamuoyunca tartışılıyor.
25.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:47
Azil soruşturması Amerika'da haftalardır bir numaralı gündem maddesi. Bu süreçte Cumhuriyetçiler'le Demokratlar'ın izlediği stratejiler kamuoyunca tartışılıyor
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Amerikalılar Azil Süreci Hakkında Ne Düşünüyor?