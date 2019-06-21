Amerikalı turistin çantasını gasbeden şüpheli yakalandı

Antalya'da Amerikalı turistin çantasını gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

Eşi ve iki kızı ile Antalya'ya tatile gelen Danita Sawhney (42), Deniz Mahallesi'nde yürüyüş yaptığı sırada boynuna asılı olan çantası bir kişi tarafından gasbedildi.

Sawhney, çantasını vermek istemediği sırada yaşanan arbedede yere düşerek sürüklendi.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan Sawhney, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi atına alındı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin daha önce de benzer suçlardan sabıkası bulunan T.P. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, Kepez ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA