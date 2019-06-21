Amerikalı turiste kapkaç şüphelisi yakalandı

Antalya'da Hindistan kökenli ABD vatandaşı kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 gün önce gece yarısı Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121. Sokak üzerinde meydana geldi. Hindistan kökenli Amerikan vatandaşı Danita Sawhney (52), eşi ve iki kızı ile birlikte tatil için Antalya'ya geldi. Aile kiraladıkları araçla kent merkezine geldi. Araçlarını 121. Sokağa park eden Sawhey ailesi gezinti için Kaleiçi Tat Limanı'na indi. Bir süre sonra geri gelen Danita Sawhey, araca bineceği esnada boynunda asılı olan çantası bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle alınmaya çalışıldı. Çantasını bırakmak istemeyen kadın kapkaççı tarafından sürüklendi. Dirseklerinden yaralanan kadın çantayı bırakmak zorunda kaldı. Çantanın içinde bin 500 avro, 100 TL para, sürücü belgesi ve cep telefonu bulunduğu öğrenildi. İhbarla bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kadının ifadesinin ardından çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kameralardan şüphelinin 34 yaşındaki T.K. olduğu tespit edildi. T.K. Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA