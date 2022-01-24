Amerikalı tüketiciler bu yıl harcamalarının artmasını bekliyor

ABD Merkez Bankası ( Fed ) New York Şubesi, ABD'li tüketicilerin 2022'de aylık harcamalarının Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin üzerine çıkmasını beklediğini bildirdi.

New York Fed, Aralık 2021 dönemine ait hanehalkı harcamalarına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Anketin sonuçları hanehalkı harcamasındaki aylık yükselişte devam eden bir artış olduğunu gösterdi.

Buna göre, hanehalkı harcamalarında 2022'de beklenen medyan artış geçen ay yüzde 4,6'ya yükseldi.

Hanehalkı harcama beklentisi, Kovid-19 salgının başlangıcında yaşanan düşüşten bu yana istikrarlı yükselişini sürdürürken, Ağustos 2015'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Anket, tüketicilerin bu yıl günlük yaşam giderlerine daha fazla harcama yapmayı beklediklerini gösterirken, ev onarımları, tatiller, ev aletleri ve diğer pahalı alımlar için büyük miktarda harcama olasılıklarının azaldığını ortaya koydu.

Öte yandan, hanehalkının gelecek 4 ay içinde büyük alımlar yapma olasılığının ise yüksek enflasyon beklentilerinin etkisiyle daha düşük olduğu kaydedildi.