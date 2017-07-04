Amerikalı Tony Taylor Banvit'te
Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, geçen sezon VTB Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk'da oynayan 1990 doğumlu Amerika'lı oyuncu Tony Taylor ile anlaştı.
Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, geçen sezon VTB Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk'da oynayan 1990 doğumlu Amerika'lı oyuncu Tony Taylor ile anlaştı.
Kariyerine 2008-2009 sezonunda NCAA takımlarından George Washington'da başlayan oyuncu Tony Taylor, sırasıyla NBA D-League takımlarından Oklahoma City Blue, Polonya Ligi takımlarından Turow, VTB Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk takımlarında oynadı.