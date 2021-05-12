Amerikalı tarihi eser kaçakçısı Alanya'da yakalandı
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Amerikalı tarihi eser kaçakçısı Alanya'da yakalandı

Amerikalı tarihi eser kaçakçısı Alanya'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser kaçakçılığından aranan ABD vatandaşı yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser kaçakçılığından aranan ABD vatandaşı yakalandı.

Tarihi eser kaçakçılığından aranan ABD vatandaşı Kinze David B.'nin (46) Güller Pınarı Mahallesi Altın Sokak'taki bir apart otelde kaldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Antik Yunan Dönemi'ne ait çeşitli ebatlarda 20 sikke, üzerinde o dönemin işlemeleri bulunan 2 yüzük ve 23 adet çeşitli eserler ele geçirirken, Kinze David B.'yi gözaltına aldı. Ele geçen eserler incelenmesi için Alanya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan Kinze David B. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 2863 SKM suçundan yasal işlem başlatılarak, zanlı adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Amerikalı tarihi eser kaçakçısı Alanya'da yakalandı
Amerikalı tarihi eser kaçakçısı Alanya'da yakalandı
Amerikalı tarihi eser kaçakçısı Alanya'da yakalandı
Amerikalı tarihi eser kaçakçısı Alanya'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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