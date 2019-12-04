Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı

04.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:58

Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve şovmen Robert Davi, sosyal medyada İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı.

Davi, Twitter'dan paylaştığı videoda, eşi ve bebeğiyle İsveç'in başkenti Stockholm'e gitmek için bekledikleri İstanbul Havalimanı'na hayran kaldığını söyledi.

İstanbul'a bir tur için geldiğini aktaran ünlü oyuncu, video çektiği sırada bir yandan konuşarak, "İşte Türkiye'de İstanbul Havalimanı'ndayım. Gerçekten harika görünen bir havaalanı. Temiz. Binlerce insan var. Derinliğe, tavanlarına, renklerine ve mimarisine bakın." ifadelerini kullandı.

Davi, Los Angeles ve John F. Kennedy dahil ABD'deki havaalanlarının ise insanın içini daralttığını dile getirdi.

Konuşmasının başında ve İstanbul Havalimanı'nı anlattıktan sonra ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasını sert bir dille eleştiren Davi, "ABD'yi yeniden büyük yapma" sözü veren Trump'ın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Robert Davi, ABD'de altyapının döküldüğünü ve Kongre'nin vatandaşlardan aldığı vergiyi boşa harcadığını savundu.

Kaynak: AA