Amerikalı müzisyen Johnny Nash hayatını kaybetti
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Amerikalı müzisyen Johnny Nash hayatını kaybetti

07.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:32
Amerikalı müzisyen Johnny Nash hayatını kaybetti

Amerikalı pop müzik, reggae şarkıcısı ve söz yazarı Johnny Nash yaşamını yitirdi.

Amerikalı pop müzik, reggae şarkıcısı ve söz yazarı Johnny Nash yaşamını yitirdi.

BBC'deki habere göre, "I Can See Clearly Now" adlı şarkısıyla tanınan Johnny Nash, 80 yaşında hayata veda etti.

Nash'in oğlu, babasının Houston'daki evinde doğal sebepler nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Johnny Nash, reggae müziğin efsanevi ismi Bob Marley'in albüm sözleşmesi imzalamasına da katkıda bulunmuştu.

Nash'in 1972'de çıkardığı "I Can See Clearly Now" parçası 1 milyondan fazla satmış ve ABD Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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