Amerikalı müsteşardan Afrika'ya ziyaret

ABD'nin Afrika İşleri Müsteşarı Tibor Nagy'nin, 12-23 Haziran'da Sudan, Etiyopya, Güney Afrika ve Mozambik'i ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nagy'nin yapacağı Afrika ziyaretine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Nagy'nin ilk olarak Sudan'a giderek ülkedeki Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri üyeleri ve Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile görüşeceği belirtildi.

Nagy'nin, görüşmede sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve iki grup arasında müzakerelerin devam etmesi için çağrıda bulunacağı ifade edildi.

Öte yandan, Etiyopya'da Sudan'daki duruma siyasi çözüm arayışı için Afrika Birliği temsilcileri ve Etiyopyalı hükümet yetkilileri ile bir araya geleceği kaydedilen Nagy'nin, Güney Afrika'da ise üst düzey hükümet yetkilileri, iş dünyasından isimler, sivil toplum üyeleri ve gençlerle görüşeceği bildirildi.

Açıklamada Güney Afrika ziyaretine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"(Müsteşar Nagy) Ticaret ve yatırım hacmini artırmak ve güvenlik iş birliğini güçlendirmek için çaba sarf edecek. Ayrıca demokrasi, insan hakları ve iyi bir yönetimin, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmadaki önemini vurgulayacak."

Nagy'nin ziyaretinin son durağı olarak ABD-Afrika İş Zirvesi'ne katılmak üzere Mozambik'in başkenti Maputo'ya da gideceği kaydedildi.

Kaynak: AA