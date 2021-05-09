Amerikalı Müslümanlardan İsrail'e, Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddet nedeniyle tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amerikalı Müslümanlardan İsrail'e, Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddet nedeniyle tepki

Amerikalı Müslümanlardan İsrail'e, Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddet nedeniyle tepki
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Amerikalı önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddete sert tepki gösterdi.

Amerikalı önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddete sert tepki gösterdi.

ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara saldırmasının ve İsrail'in asırlardır kendi evlerinde oturan Filistinlilerin evlerini haksız şekilde ellerinden almasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İsrail'in bu tür uygulamalarının "ırkçı eylemler" ve bu eylemlerin uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğu belirtilen açıklamada, Joe Biden yönetimi ile Kongre'nin bu konuda harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail polisinin saldırılarının Müslümanlara, Mescid-i Aksa'ya büyük bir saygısızlık olduğu ve tümüyle reddedildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

İsrail polisi, bugün sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cyle Larin Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Amerikalı Müslümanlardan İsrail'e, Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddet nedeniyle tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 19:06:39. #1.16#

title