Amerikalı Müslümanlardan ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine destek

NEW Amerika'daki Müslüman örgütlerinin çatı kuruluşlarından ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini desteklediğini açıklarken Afgan liderlerine adalet ve uzlaşma çağrısında bulundu.

NEW Amerika'daki Müslüman örgütlerinin çatı kuruluşlarından ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini desteklediğini açıklarken Afgan liderlerine adalet ve uzlaşma çağrısında bulundu.

Başkent Washington merkezli USCMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın ABD ordusunu Afganistan'dan çekme kararını destekliyoruz. Ayrıca Başkan ve Kongre'yi, Orta Doğu'da ve başka yerlerde, son 20 yılda teröre karşı savaş için son derece yanlış yönlendirilmiş ve kitlesel ölümlere yol açan tüm Amerikan birliklerini geri çekmeye çağırıyoruz." denildi.

Açıklamanın ABD yönetimini doğrudan muhatap alan kısmında, "Hükümetimiz, sonucu ölüm ve yıkımdan başka bir şey olmayan, tezat ulus inşası gibi beceriksiz projeler neticesinde ortaya çıkan 20 yıllık korkunç tecrübeden de dersler çıkarmalıdır." sözlerine yer verildi.

USCMO'nun açıklamasında Biden ve Kongre üyelerine, 2020 seçim kampanyasında vadedilen "ahlaki ve insani temelli dış politikayı" hayata geçirme çağrısı da yapıldı.

Ayrıca, Afganistan'ın geleceği ile ilgili küresel liderlere hitaben, "on yıllardır süren siyasi bataklıktan bir ders alınması" gerektiği ve "dışardan dayatmalar ve emperyalist müdahaleler olmaksızın" Afgan toplumunun kendi aralarında kapsayıcı bir diyaloğun geliştirilmesiyle ülkenin refaha kavuşabileceği uyarısı yapıldı.

Taliban'a adalet ve uzlaşma çağrısı

ABD'li Müslüman çatı organizasyonunun mektubunda, Afganistan'da kontrolü eline geçiren Taliban yönetiminin "Afgan kadınlarını da kapsayan, saygılı, samimi ve adil bir uzlaşma yolunu seçerek İslam'ın değerlerini maddi olarak göstermesi" yönündeki sorumluluğuna dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında, "Tüm siyasi ve toplumsal kökenden Afgan liderlerine, barışçıl yollarla uzlaşmak, temsil ettikleri tüm insanlar için kapsayıcı güvenlik sağlamak ve Afganistan'ı gelişen bir ülke haline getirmek için sorumlu olacakları Kuran kaynaklı görevlerini hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

USCMO 10 yıl önce başlayan Arap Baharı sürecinden bu yana, 350 milyondan fazla insanın kendi demokrasilerini ve kişisel özgürlüklerini tayin etmeleri konusunda, "ABD'nin anlamlı veya samimi bir desteğini göremedikleri" yönündeki görüşlerini dile getirdi.

Açıklamada, söz konusu sorunların çözümünde ABD'de yetişmiş liyakat sahibi Müslümanlara şans verilmesi konusunda şunlar kaydedildi:

"Hükümetimizin Afganistan'daki karışıklığın tarihi sonucundan alması gereken önemli bir ders daha var: Müslüman Amerikalılar, mevcut ve gelecekteki yönetimlerin sosyal ve kültürel liderliği için paha biçilmez bir varlık oluşturuyor. Müslüman Amerikalıların ABD dış politikasının oluşumuna katılımı, tavsiyesi ve temsili, Müslüman dünyada olumlu politikaları ilerletmek için esastır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay