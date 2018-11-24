Amerikalı Müslümanlar Mas Fuarı'nda Buluştu

LOS ABD'de bu yıl 21'incisi düzenlenen Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) Yıllık Fuarı, Kaliforniya bölgesinde yaşayan binlerce Amerikalı Müslümanı ve Türk'ü bir araya getirdi.

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde Ontario Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 21. MAS Yıllık Fuarı, bu sene de binlerce kişinin katılımıyla çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bu yılki ana teması "Ümmet Sizinle Başlar" olan fuara, Amerikalı Müslümanların önde gelen isimlerinden çok sayıda kanaat önderi konuşmacı olarak katıldı.

İlk kez Türkçe oturum düzenlendi

Fuar kapsamında bu yıl ilk kez Türkçe bir oturum yapıldı.

Büyük ilgi gören oturumda, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Halil Mutlu ile Amerika Diyanet Merkezi (DCA) İmam Hatibi Ali Tos katılımcılara hitap etti.

İmam Ali Tos'un açılış bölümünde Kur'an-ı Kerim okuduğu fuara, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da katıldı.

Fuarda ayrıca Diriliş Ertuğrul dizisinde "İbn Arabi" rolünü oynayan Osman Soykut ile ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal de Türk heyetiyle etkinliklerde yer aldı.

TASC ile Los Angeles bölgesinde faaliyet gösteren Türk derneği TURCA ortaklığında fuarda açılan stantta binlerce Türk bayrağı ve tanıtım materyali katılımcılara dağıtıldı.

Amerikalı Müslümanlardan yoğun ilgi gören standı ziyaret eden binlerce kişiye görevliler tarafından Türkiye hakkında bilgi verildi.

Bugün sona erecek fuara katılan binlerce misafir, akademik ve ilmi tartışmaların yapıldığı oturumların yanı sıra fuar bünyesinde kurulan yüzlerce stantta aynı zamanda alışveriş yapma imkanı buldu.