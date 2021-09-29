Amerikalı kripto para uzmanından itiraf: Kuzey Kore'nin yaptırımları delmesine yardım ettim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Amerikalı kripto para uzmanından itiraf: Kuzey Kore'nin yaptırımları delmesine yardım ettim

BBC - Haberler | Dünya
Amerikalı kripto para uzmanından itiraf: Kuzey Kore'nin yaptırımları delmesine yardım ettim

Virgil Griffith, Pyongyang'da katıldığı bir konferansta, Kuzey Kore'nin ABD yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğuna dair suçlamayı kabul etti.

Amerikalı kripto para uzmanı Virgil Griffith, Pyongyang'da katıldığı bir konferansta, Kuzey Kore'nin ABD yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğuna dair suçlamayı kabul etti.

Ethereum Vakfı'nın eski kıdemli araştırmacıları arasında olan Griffith, savcılıkla vardığı anlaşmanın ardından 6,5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

ABD Adalet Bakanlığı, Griffith'in yaptırımların etkisini azaltarak "ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını" söyledi.

Amrikan Wall Street Journal gazetesine konuşan Griffith'in avukatı, müvekkilinin "içten bir pişmanlık duyduğunu" söyledi.

Virgil Griffith Nisan 2019'da, yaklaşık 100 kişiyle birlikte Kuzey Kore'nin başkenti Pynongyang'da Blockchain ve Kripto Para Birimleri Konferansı'na katılmıştı.

ABD, vatandaşlarının Kuzey Kore'ye seyahatine izin vermiyor. Seyahat etmek isteyenlerin özel bir izin için başvuru yapması gerekiyor.

Griffith de bu izin için başvurmuş, izin alamayınca da Çin üzerinden Kuzey Kore'ye gitmeye karar vermişti.

Singapur'da yaşayan Griffith konferanstan yedi ay sonra Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Savcılar Griffith'in blockchain üzerine bir sunum yaptığını ve "yaptırımların etrafından dolaşmak ve para aklamak için kripto para birimlerinin nasıl kullanılabileceğine dair tartışmalara katıldığını" öne sürüyor.

Griffith'in sunumunun adı "Blockchain ve Barış"tı.

Kripto para birimlerinin kullandığı Blockchain teknolojisi, para transferlerinde herkesin denetimine açık bir muhasebe defteri rolü görüyor.

Griffith'in tutuklanmasının ardından Ethereum kripto para biriminin kurucularından Vitalik Buterin, serbest bırakılması için bir imza kampanyası başlatmış fakat kampanya büyük bir ilgi toplayamamıştı.

Buterin Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada vakıf olarak Griffith'in Kuzey Kore'deki faaliyetlerini desteklemediklerini söylemiş ve "Bu pek çok kişinin aksi yönde tavsiye verdiği kişisel bir seyahatti" demişti.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Griffith, Pazartesi günü aralarında kripto para birimleri ve blockchain teknolojilerini kullanarak yaptırımları aşma yöntemlerine dair teknik tavsiyelerin de bulunduğu bir dizi hizmeti Kuzey Kore'ye sunma suçlamasını kabul etti.

Bakanlık, Griffith'in sunumunda bu tür teknolojilerin Kuzey Kore'ye nasıl fayda sağlayabileceğini, bunların ABD ile nükleer silah müzakerelerinde nasıl kullanılabileceğine dair bilgilerin yer aldığını söyledi.

Hakkındaki ceza Ocak ayında açıklanacak olan Griffith, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

Fakat savcılıkla varılan anlaşmanın bu cezayı kısaltması bekleniyor.

Konferansa katılan ve davayı da takip eden gazeteci Ethan Lou, anlaşmanın hapis cezasını 6,5 yıla indirdiğini aktardı.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Lou, "Virgil duruşmada epey duygusaldı, konuşurken derin derin iç çekiyordu" dedi.

Doktorasını California Institute of Technology'de yapmış olan Griffith, tutuklanmadan önce Ethereum Vakfı'nın özel projeler gurubunda çalışıyordu.

Griffith kişisel internet sitesinde kişisel hedeflerini "yolsuzlukları ifşa etmek, iktidarın kötüye kullanımını engellemek ve dijital çağın dijital bir distopya haline gelmesini engellemek" olarak sıralamıştı.

Griffith kamuoyunda ilk olarak tasarladığı Wikiscanner adlı bir araçla duyurmuştu.

Bu araç CIA, Vatikan, Savunma Bakanlığı ve BBC gibi büyük kurumların bilgisayarlarından, kendi Wikipedia sayfalarında yaptıkları değişiklikleri ortaya çıkarmayı kolaylaştırıyordu.

Griffith ayrıca King of the Nerds adlı bir TV programında yer almıştı.

Avukatı Brian Klein, "Onun müthiş yetenekleri var ve kimse onu yaptığı bir hata ile özdeşleştirmemeli" dedi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

BBC
Bu kadarına da pes! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti

Bu kadarına da pes! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti

 ABD'den skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar

ABD'den skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar

 Trump'ın eski danışmanından korkunç Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler

Trump'ın eski danışmanından korkunç Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Alex Teixeira Ali Palabıyık Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Amerikalı kripto para uzmanından itiraf: Kuzey Kore'nin yaptırımları delmesine yardım ettim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 18:31:21. #1.11#